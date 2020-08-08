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شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على الصندوقين الأسودين في موقع تحطم الطائرة الهندية والان مع التفاصيل
السبت 8 أغسطس 2020
قال مسؤول بارز في الهيئة العامة للطيران المدني بالهند لرويترز اليوم السبت إنه جرى انتشال الصندوقين الأسودين، مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت في قمرة القيادة، لطائرة ركاب هندية تحطمت أمس.
وكانت طائرة شركة إير إنديا إكسبريس تقل هنودا عائدين إلى ديارهم بعدما تقطعت بهم السبل في دبي مع حظر السفر بسبب فيروس كورونا، وتجاوزت مدرج مطار كاليكوت الدولي خلال أمطار غزيرة قرب مدينة كوزيكود.
وارتفع اليوم السبت عدد قتلى حادث طائرة الركاب إلى 18 شخصاً، إضافة إلى إصابة 16 آخرين بجروح بالغة.
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