شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: جسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ان الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة اثبتت أن البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها.. مشيراً إلى ان دروس الدوحة وبيروت وغيرها من العواصم العربية ماثلة ، والعبرة في استخلاص الدروس المفيدة منها.

وقال على حسابه في "تويتر": "اثبتت الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة أن البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها، دروس الدوحة وبيروت وغيرها من العواصم العربية ماثلة أمامنا، والعبرة في استخلاص الدروس المفيدة منها.

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