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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي يكشف عن دعم قطر لحزب الله الإرهابي والان مع التفاصيل
السبت 8 أغسطس 2020
أكد الإعلامي السعودي سلمان الدوسري، أن قطر تدعم حزب الله الإرهابي في الخفاء، فيما تدعمه إيران في العلن.
وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "ما الفرق بين الدعم الإيراني لحزب الله والدعم القطري؟ لا فرق بين الحالتين، سوى أن إيران تفعله على رؤوس الأشهاد، أما قطر فتفعله في الخفاء بازدواجية شديدة وببجاحة عجيبة".
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