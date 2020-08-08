شكرا لقرائتكم خبر عن فهد ديباجي: سياسة قطر هي الاستمرار في دعم الإرهاب وسياسة دفع الرشاوي والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 أكد المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، أن سياسة قطر هي الاستمرار في دعم الإرهاب وسياسة دفع الرشاوي.

Advertisements وكتب عبر تغريدة له على "تويتر" قطر من أزمة إلى أزمة، ومن فضيحة إلى فضيحة، هذه هي خطوات السيادة المفقودة، والاستمرار في دعم الإرهاب وسياسة دفع الرشاوي".

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