شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. 44 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إضافة إلى 4 وفيات جديدة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 11894 حالة، منها 773 حالة وفاة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين 6243 حالة بعد تسجيل 21 حالة تعافٍ جديدة.

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