شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو الغيط" يصل إلى بيروت ويلتقي "عون" والان نبدء بالتفاصيل
وصل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في زيارة تستمر ساعات عدة حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين اللبنانيين.
ومن المقرر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، كذلك يجول على مكان الانفجار في مرفأ بيروت.
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