شكرا لقرائتكم خبر عن 61 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 61537 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، إضافة إلى 933 حالة وفاة جديدة. وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 42518 حالة وفاة، والإصابات 2088611 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 1427005 حالات.

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