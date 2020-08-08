مقتل لبناني وابنته برصاص مجهولين في طهران

قتل ملثمون مجهولون لبنانيا وابنته بالرصاص في العاصمة الإيرانية طهران، مساء الجمعة.

وتم العثور على الجثتين داخل سيارة في نحو الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي في شارع باسداران، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية نقلا عن شهود عيان.

وقالت مصادر محلية لموقع آوآ توداي المعارض، إن منزل عائلة القيادي العراقي السابق بمليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يقع في نفس الشارع، حيث تم العثور على جثتي اللبنانيين.

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وقتل أبومهدي المهندس في غارة أمريكية كانت تستهدف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع العام الجاري.

وأشار إيرانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن القتيلين كانا ضيفين على عائلة المهندس في طهران، وفق الموقع المعارض.



ولم تعلق السلطات الإيرانية الرسمية على الأمر بعد.

