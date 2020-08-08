شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي سعودي يكشف عن دعم قطر لحزب الله الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الإعلامي السعودي سلمان الدوسري، أن قطر تدعم حزب الله الإرهابي في الخفاء، فيما تدعمه إيران في العلن.



وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "ما الفرق بين الدعم الإيراني لحزب الله والدعم القطري؟ لا فرق بين الحالتين، سوى أن إيران تفعله على رؤوس الأشهاد، أما قطر فتفعله في الخفاء بازدواجية شديدة وببجاحة عجيبة".

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