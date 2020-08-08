شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اختصاصات للجنة تقارير الحالة الإعلامية بـ"الأعلى للإعلام".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجانه المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس. ويرصد ”الخليج 365” اختصاصات لجنة تقارير الحالة الإعلامية التى تترأسها رانيا هاشم وتضم فى عضويتها كلا من الدكتورة منى سعيد الحديدى ونشأت الديهى وعزة مصطفى وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يلى: - تختص اللجنة بمتابعة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية. - رصد المخالفات الإعلامية طبقا للضوابط والمعايير والأعراف المكتوبة الأكواد الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019. - تعد اللجنة تقريرا شهريا برأيها يتضمن ما تم رصده من ملاحظات للعرض على المجلس الأعلى. Advertisements ومن اختصاصات لجنة الملكية الفكرية التى يترأسها المستشار محمد عبد السميع إسماعيل وتضم كل من رانيا متولى هاشم واللواء مدير الإدارة العامة للمصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار أحمد عبدالعزيز طه واحمد على حسن محمد مقلد ومحمد عبدالحليم الآتى: - تختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة لاستخراج الترخيص الشخصى بنسخ أو ترجمة أى مصنف محمى وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية. - تقدير التعويض المناسب لاستغلال الترخيص. - دراسة وفحص الطلبات المقدمة للترخيص التجارى للمصنفات التى تسقط الملك العام بعد انقضاء مدة الحماية، وأى موضوعات يحيلها إليها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما ترأست الدكتورة منى الحديدى لجنة التدريب وضمت فى عضويتها نشأت محمد الديهى ورانيا متولى هاشم وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأحمد حازم حسن نديم وتهدف اللجنة إلى تنظيم برامج تدريبية عالية المستوى على المهارات الإعلامية للمستويات الإعلامية المختلفة، كما تسعى لتطوير البرامج التدريبية المتعارف عليها لتحتوى الأفكار والمهارات واللسانيات التى تنهض بالأداء الإعلامى شكلا وموضوعًا.

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