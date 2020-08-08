سرعة الرياح 11.8 متر بالثانية.. البيئة: فرص تلوث الهواء متوسطة اليوم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم السبت، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

السبت

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.3 متر في الثانية إلى 10.2 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (دمياط – كفرالشيخ - المنصورة – كفر الزيات – البحيرة – شبين الكوم - الزقازيق - بلبيس – المحلة)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.8 متر في الثانية إلى 8.7 متر في الثانية.

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3- الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة على (بني سويف – المنيا – الفيوم – أسيوط - سوهاج)، ومتوسطة على (أسوان – قنا)، وسيئة على الأقصر، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.3 متر في الثانية إلى 10.6 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون حالة الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.6 متر في الثانية إلى 11.4 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على (شمال سيناء – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس)، وجيدة على جنوب سيناء، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.8 متر في الثانية إلى 11.8 متر في الثانية.