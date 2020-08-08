محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة.
وتراوح سعر كيلو البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه، والكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه، والفاصوليا بين 14 و20 جنيها.
ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و3.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1 و2.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البامية بين 15 و19 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.
التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.
البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر الطماطم عند 1.75 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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