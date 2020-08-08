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ماليزيا تتباحث مع الولايات المتحدة والصين بشأن لقاح فيروس كورونا

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أعلن وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين أن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على التركيز على تصنيع وتوزيع لقاح ضد فيروس (كوفيد-19) بعد توافره في المستقبل وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكتب هشام الدين -عبر حسابه الخاص على منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم السبت،

أنه تباحث بشأن هذا الأمر مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو عبر مكالمة هاتفية أمس الأول الخميس.

 

كما ناقش الطرفان أيضا قضية بحر الصين الجنوبي، وأوضح وزير الخارجية الماليزي أنه يجب تسوية هذه القضية بشكل سلمي بناءً على المبادئ المُعترف بها في القانون الدولي

بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
في الوقت ذاته، قال الوزير الماليزي –في تغريدة أخرى عبر "تويتر"- إن ماليزيا والصين قد اتفقتا أيضا على التعاون بشكل وثيق فيما يتعلق بوجود لقاح ضد فيروس "كوفيد-19".
وقد تمت مناقشة الأمر في مكالمة هاتفية أُجريت بين الدبلوماسي الماليزي ونظيره الصيني وانج يي يوم الأربعاء الماضي، حيث اتفق الطرفان على إيجاد طريقة مشتركة لضمان توريد سلسلة إمدادات آمنة للقاح الفيروس.
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