ألمانيا.. إصابات كورونا الجديدة تتجاوز الألف خلال 24 ساعة

سجل معهد "روبرت كوخ"، الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 215 ألفا و336 حالة.

ومقارنة بأمس الجمعة، عندما تم تسجيل 1147 حالة جديدة في غضون

24 ساعة، تراجع عدد الإصابات اليوم السبت قليلا.

وكانت ألمانيا تجاوزت أمس الأول الخميس حاجز الألف إصابة لأول مرة منذ 9 مايو الماضي، بتسجيل 1045 حالة، والذي أخذ بعد ذلك في التراجع، ثم عاود الارتفاع مجددا منذ نهايةيوليو الماضي.

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وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا في مطلع

أبريل الماضي، حيث تجاوز 6 آلاف إصابة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم 9195 حالة، وبلغ عدد المتعافين 196 ألفا و400 حالة.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة ، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.