243 امرأة..رقم قياسي للمرشحات بالفوز بمقاعد في مجلس النواب الأمريكي

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وضمنت 243 امرأة ترشيح أحزابهن لعضوية المجلس، وفق المركز التابع لمعهد إيغلتون للسياسات بجامعة راتغيرز.
ويتوقع ارتفاع عددهن بانتظار الانتخابات التمهيدية في 13 ولاية، وفق المركز.
وأضاف المركز إن الرقم القياسي السابق لعدد النساء المرشحات لعضوية مجلس النواب سُجل في الانتخابات النصفية عام 2018، عندما بلغ 234 سيدة.
والنساء اللواتي فزن بترشيح أحزابهن لخوض انتخابات 3 نوفمبر ينقسمن إلى 74 عن الجمهوريين و169 عن الديمقراطيين.
والرقم القياسي السابق لمرشحات الحزب الجمهوري بلغ 53 امرأة، في 2004، فيما خاضت 182 مرشحة عن الديمقراطيين انتخابات المجلس، عام 2018.
وعام 2018، تم انتخاب عدد قياسي من النساء ومرشحي الأقليات لعضوية الكونغرس.
ونحو ربع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 تشغلها نساء، 88 من الحزب الديمقراطي و13 من الحزب الجمهوري.
ونانسي بيلوسي، الرئيسة الحالية الديمقراطية للمجلس، هي أول امرأة تتولى هذا المنصب، إذ ترأست مجلس النواب، بين 2007 و2011، وعادت لرئاسة المجلس في الانتخابات النصفية، عام 2018، عندما فاز الديمقراطيون بغالبية مقاعد مجلس النواب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.