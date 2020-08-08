ارتفاع ضحايا حادث الطائرة الهندية إلى 18 قتيلاً

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وتجاوزت طائرة شركة “إير إنديا إكسبريس” القادمة من دبي وعلى متنها 191 من الركاب وأفراد الطاقم مدرج مطار كاليكوت الدولي خلال أمطار غزيرة قرب مدينة كوجيكودي، الجمعة.
ويعد الحادث هو الأسوأ من نوعه في الهند منذ عام 2010.
وقال كيه جوبالاكريشنان، رئيس منطقة مالابورام بولاية كيرالا بجنوب البلاد، إن الطيار ومساعده قتلا في الحادث.
وفي كل من مطار كاليكوت ومطار مانجالور مدارج على قمم هضاب، وفي حين تقع المدارج على ارتفاع فإن أحد طرفي كل منها منحدر أو أن الطرفين منحدران.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الطائرة تجاوزت مدرج مطار كاليكوت ثم سقطت بمقدمتها.
وقال وزير الطيران المدني هارديب سينج بوري لمحطة “دي.دي نيوز” الوطنية، الجمعة، إن السلطات تمكنت من إنقاذ معظم الركاب لأن النيران لم تشتعل بالطائرة.
واستأنفت الهند رحلات جوية محدودة بعد أن كانت قد أوقفت جميع الرحلات في أواخر مارس/آذار لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
وكانت الرحلة “أيه.إكس.بي 1344” مشغلة لحساب الحكومة لإعادة الهنود في ظل قيود السفر الدولي المطبقة بسبب فيروس كورونا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.