مصر تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، لافتة إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، إنه تم تسجيل خروج 1655 متعافيا من فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 50553 حالة.

وأوضح أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها و4971 حالة وفاة.

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ومع تخفيفها قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل “بي سي آر” للكشف عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بنتيجة سلبية.

وشدد القرار على أن تحليل الكشف عن فيروس كورونا يجب أن يتم قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

واستثنى رئيس الوزراء المصري من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح.