كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر العثور على الصندوق الأسود للطائرة الهندية المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الهندية، اليوم "السبت"، العثور على الصندوق الأسود للطائرة التابعة لشركة طيران "إنديا إكسبريس" والتي تحطمت مساء أمس في مطار كاليكوت الدولي بولاية "كيرالا" جنوبي الهند.

وأمر وزير الطيران المدني الهندي هارديب سينغ بوري، الذي من المتوقع أن يصل إلى مدينة "كوزيكودي" بعد ظهر اليوم، بالتحقيق في الحادث.

Advertisements

وأشارت قناة (إن دي تي في) الهندية، إلى أن فريقا من المديرية العامة للطيران المدني الهندي قد وصل بالفعل إلى موقع تحطم الطائرة.

وتحطمت طائرة الرحلة رقم (أي إكس-1344) القادمة من "دبي" والتي كانت تحمل على متنها 184 شخصا بعد انحرافها عن مدرج المطار أثناء هطول غزير للأمطار وسقطت في وادي وانشطرت إلى جزءين؛ ما أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، من بينهم الطياران، فضلا عن إصابة 127 شخصا آخرين.