كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كندا تخطط لفرض رسومًا انتقامية على الواردات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب رئيس الوزراء الكندي، يوم الجمعة، إن البلاد تخطط لفرض رسوم جمركية بقيمة 3.6 مليار دولار كندي (2.69 مليار دولار أمريكي) على الواردات الأمريكية ردًا على الرئيس دونالد ترامب الذي قال إن الولايات المتحدة تعيد فرض ضريبة استيراد بنسبة 10٪ على الألومنيوم الكندي، وفقا لما اوردته وكالة "اسوشيتد برس".

وقالت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، إن التعريفات ستطابق التعريفات الأمريكية مقابل الدولار. وتفكر كندا في فرض تعريفة على عشرات المنتجات، بما في ذلك نوادي الجولف والدراجات والثلاجات والغسالات والحوامل ثلاثية القوائم والمعدات الرياضية مثل عصي الهوكي وعلب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم.

فرض ترامب الرسوم الجمركية في الأصل على واردات الألمنيوم في عام 2018. ثم رفعها العام الماضي على المعادن الكندية والمكسيكية لتمهيد الطريق أمام اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي حلت محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. دخلت الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ في 1 يوليو وكان من المتوقع أن تجلب الاستقرار إلى تجارة أمريكا الشمالية

يأتي خلاف التعريفة الجديد بعد أن فرضت الولايات المتحدة في 2018 رسومًا بنسبة 25٪ على الفولاذ و10٪ على الألومنيوم. استجابت كندا بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأمريكية مثل الكاتشب والقهوة ومربى الفراولة والويسكي قبل أن يتخلى البلدان عن جهودهما ويوافقان على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية.

قال ترامب يوم الخميس إنه يعيد تطبيق التعريفات بسبب زيادة صادرات الألمنيوم من كندا إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، لكن تعارض منظمات الصناعة هذا الادعاء. وقد ارتفعت واردات الألمنيوم من كندا بشكل حاد من فبراير إلى مارس ولكنها استقرت منذ ذلك الحين وانخفضت بنسبة 2.6 ٪ من مايو إلى يونيو، وفقًا لمجموعة تجارة اتحاد الألمنيوم.

