بعد انفجار مرفأ بيروت.. ترامب يعلن مشاركته غدا الأحد في مؤتمر دعم لبنان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

وكتب ترامب، في تغريدة بتويتر، بعد إجرائه محادثة في وقت سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا لعقد المؤتمر، أن “الجميع يريد المساعدة”.

وقال “سنعقد مؤتمرا عبر الفيديو الأحد مع الرئيس ماكرون وقادة من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم”.

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وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ ست سنوات.

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها سترسل مساعدات غذائية وطبية فورية بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة لبنان إثر الانفجار الضخم الذي أودى بحياة 154 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من خمسة آلاف وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.

وأوضحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن المساعدات الغذائية التي سيوصلها الجيش الأمريكي، تسد احتياجات 50 ألف شخص لمدة ثلاثة شهور بينما تكفي المساعدات الطبية 60 ألف شخص للمدة ذاتها.