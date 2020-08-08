شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. ثلاثة قتلى وجرحى جراء انهيار صخري في إب بسبب الأمطار الغزيرة والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 قتل وأصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، جراء إنهيار صخري بإحدى البلدات بمحافظة إب "وسط البلاد" نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.

وقال سكان محليون إن شخص توفي على الأقل وأصيب إثنان آخران نتيجة انهيار صخري في منطقة "الأحواد" بعزلة الأعماس بمديرية السدة شرق محافظة إب. وبحسب الأهالي فإن الحادثة وقعت أثناء مرور سيارة في الخط الفرعي لقرية الأحواد وسقطت صخور من بيت الفائق وصلت إلى الطريق الفرعي وتسببت بوفاة وإصابة ثلاثة أشخاص كانوا على متن السيارة التي تعرضت لسقوط الصخور عليها. Advertisements وأضاف السكان أن المتوفي شخص يدعى "أحمد علي صالح الفائق"، فيما أصيب مالك السيارة والذي يدعى "عبدالفتاح الفائق" وأصيب "محمد نبيل الفائق" وإصابتهما بالغة بحسب مصادر طبية. وفي ذات المنطقة وعلى بعد مسافة قصيرة، شهدت منطقة حورة بعزلة الأعماس إنهيار صخري كبير تسبب بقطع الطريق العام المؤدي إلى مدينة السدة. وشهدت مديرية السدة خلال الأيام الماضية أمطار غزيرة تسببت بوفاة شخص على الأقل وقطع الطرقات وجرف الأراضي الزراعية وتهدم بعض المنازل

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