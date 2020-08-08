شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى جراء انهيار أرضي وأمطار الغزيرة بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

لقي أربعة أشخاص حتفهم وفقد شخص آخر بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار أرضي في بلدة بجنوبي كوريا الجنوبية، حسبما أفاد مسؤولون محليون اليوم السبت.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب بأن خمسة منازل طمرت عندما حدث الانهيار الأرضي في قرية في جوكسيونج (على بعد 400 كيلومتر) جنوبي العاصمة سول، مساء الجمعة.

وتم إنقاذ ثلاث ضحايا تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عاما بعد وقت قصير من وقوع الانهيار الأرضي لكنهم جميعهم توفوا في وقت لاحق في المستشفى، وفقا لوكالة يونهاب.

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وتم العثور على ضحية أخرى صباح اليوم السبت، بمجرد استئناف أعمال الإنقاذ بعد توقفها حوالي منتصف الليل بسبب الأمطار الغزيرة والتهديد بحدوث مزيد من الانهيارات الأرضية.

وأضافت يونهاب أنه تم إجلاء نحو 30 قرويا إلى مدرسة قريبة.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان نهر سيموجين القريب.