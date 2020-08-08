صهاريج نفط عراقية تصل إلى لبنان ظهر اليوم

وقال مراسل الخليج 365 في لبنان، إن صهاريج النفط العراقية من المقرر أن تصل إلى لبنان عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم السبت، ضمن منطقة المصنع الحدودية.

وأضاف أن ذلك سيتم بحضور فريق من السفارة العراقية ووزير الطاقة اللبناني ريمون غجر.



يذكر أن انفجاراً هائلاً وقع يوم الثلاثاء الماضي، في مرفأ بيروت، مما خلّف العديد من الضحايا، وأحدث أضراراً مادية ضخمة في العاصمة اللبنانية.