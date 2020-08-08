أحدث حصيلة لضحايا كورونا في العالم

أصدرت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أحدث حصيلة لضحايا فايروس كورونا المستجد حول العالم، حيث تزداد الأعداد بشكل مطرد.
وبحسب الجامعة، فقد تجاوز عدد الوفيات بحسب آخر الاحصاءات 720 ألفاً، فيما بلغ عدد المصابين حوالي 19.4 مليون شخص، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 161 ألف وفاة، فيما اقترب عدد الإصابات فيها من 5 ملايين حالة.
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في 11 آذار 2020، فايروس كورونا وباء عالمياً، وتتواصل منذ ذلك الحين المحاولات من أجل التواصل إلى لقاح مضاد للوباء.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 161 ألف وفاة، فيما اقترب عدد الإصابات فيها من 5 ملايين حالة.
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في 11 آذار 2020، فايروس كورونا وباء عالمياً، وتتواصل منذ ذلك الحين المحاولات من أجل التواصل إلى لقاح مضاد للوباء.
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