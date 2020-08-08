رئيس نادي الزمالك المصري يعتذر للعراقيين

2020-08-08 | 08:55
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قدم رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، اعتذاره للعراق حكومة وشعباً، وذلك عقب تصريحات أدلى بها مؤخراً، عبّر فيها عن "خوفه" على النادي من "أن يحدث له مثل العراق".
وقال خلال لقائه بمسؤولي المجموعات "الزملكاوية" على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرتضى منصور أكثر شخص في مصر يحب شعب وبلد العراق فهو شعب محترم وأحييه من داخل نادي الزمالك".
وأضاف: "اعتذر لحكومة وشعب العراق إذا حدث سوء فهم بسبب مقولتي عن خوفي على الزمالك من أن يحدث له مثل العراق".
وتابع قائلاً: "فكل الاحترام والتقدير للعراقيين جميعاً وهذا التشبيه كان خوفا على النادي مثلما كنا نخاف على العراق".
وأضاف: "اعتذر لحكومة وشعب العراق إذا حدث سوء فهم بسبب مقولتي عن خوفي على الزمالك من أن يحدث له مثل العراق".
وتابع قائلاً: "فكل الاحترام والتقدير للعراقيين جميعاً وهذا التشبيه كان خوفا على النادي مثلما كنا نخاف على العراق".
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