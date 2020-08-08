رئيس نادي الزمالك المصري يعتذر للعراقيين

وقال خلال لقائه بمسؤولي المجموعات "الزملكاوية" على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرتضى منصور أكثر شخص في مصر يحب شعب وبلد العراق فهو شعب محترم وأحييه من داخل نادي الزمالك".

وأضاف: "اعتذر لحكومة وشعب العراق إذا حدث سوء فهم بسبب مقولتي عن خوفي على الزمالك من أن يحدث له مثل العراق".



وتابع قائلاً: "فكل الاحترام والتقدير للعراقيين جميعاً وهذا التشبيه كان خوفا على النادي مثلما كنا نخاف على العراق".