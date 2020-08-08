مصرف الرافدين يعلن البدء بتوطين رواتب منتسبي الدفاع الكترونيا

أعلن مصرف الرافدين، السبت، البدء بتوطين رواتب منتسبي وزارة الدفاع وتشكيلاتها ومنح بطاقة الماستر كارد لتسلم رواتبهم الكترونيا.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم توزيع الاستمارات الخاصة بتوطين الرواتب على منتسبي وزارة الدفاع لاختيار المصرف الذي يقدم الخدمات المالية له من سلف وقروض". وأضاف أن "منتسبي الدفاع سيحضون بالمنتجات والخدمات التي يمنحها المصرف في توزيع السلف والقروض لهم".



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