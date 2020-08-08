سعر سلة خامات أوبك ينخفض إلى 45.17 دولار للبرميل

أعلنت منظمة أوبك، السبت، أن سعر سلة خامات أوبك اليومي انخفض ليصل إلى 45.17 دولار للبرميل الواحد.
وأضافت المنظمة، أن "السعر انخفض عن اليوم السابق الذي بلغ 45.34 دولار، وفقاً لحسابات أمانة أوبك".
وأشارت المنظمة، إلى أن "المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي 2018 كان 43ر52 دولار للبرميل".
وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران ا(ٕيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (السعودية)، موربان (الإمارات) وميري (فنزويلا).
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