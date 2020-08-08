سعر سلة خامات أوبك ينخفض إلى 45.17 دولار للبرميل

وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365، إن "سعر سلة خامات أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجل 45.17 دولار للبرميل الواحد".

وأضافت المنظمة، أن "السعر انخفض عن اليوم السابق الذي بلغ 45.34 دولار، وفقاً لحسابات أمانة أوبك".



وأشارت المنظمة، إلى أن "المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي 2018 كان 43ر52 دولار للبرميل".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران ا(ٕيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (السعودية)، موربان (الإمارات) وميري (فنزويلا).