اخبار العالم

سعر سلة خامات أوبك ينخفض إلى 45.17 دولار للبرميل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت منظمة أوبك، السبت، أن سعر سلة خامات أوبك اليومي انخفض ليصل إلى 45.17 دولار للبرميل الواحد.
وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365، إن "سعر سلة خامات أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجل 45.17 دولار للبرميل الواحد".

وأضافت المنظمة، أن "السعر انخفض عن اليوم السابق الذي بلغ 45.34 دولار، وفقاً لحسابات أمانة أوبك".


وأشارت المنظمة، إلى أن "المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي 2018 كان 43ر52 دولار للبرميل".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران ا(ٕيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي ()، موربان (الإمارات) وميري (فنزويلا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر سلة خامات أوبك ينخفض إلى 45.17 دولار للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا