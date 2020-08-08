بالفيديو: 'اللحظة المشؤومة'... لحظة إصابة نادين نجيم بالانفجار

وتظهر نجيم وهي تصور الحريق الذي اندلع في بادئ الامر في مرفأ بيروت، من نافذة المنزل، ليحدث الانفجار بعد ثوان وتصرخ ثم ينقطع الصوت والتصوير.

وعلقت على الفيديو بالقول: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التليفون وصرخت هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة أنني ما زلت عايشة".



يذكر أن نجيم تعرضت للاصابة بسبب الانفجار الضخم الذي هز بيروت، وخضعت لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات.