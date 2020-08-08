بالفيديو: 'اللحظة المشؤومة'... لحظة إصابة نادين نجيم بالانفجار

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نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عبر حسابها الرسمي في انستغرام فيديو يوثق لحظة اصابتها بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت والذي كما يبدو، كان قريبا جدا من منزلها.
وتظهر نجيم وهي تصور الحريق الذي اندلع في بادئ الامر في مرفأ بيروت، من نافذة المنزل، ليحدث الانفجار بعد ثوان وتصرخ ثم ينقطع الصوت والتصوير.
وعلقت على الفيديو بالقول: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التليفون وصرخت هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة أنني ما زلت عايشة".
يذكر أن نجيم تعرضت للاصابة بسبب الانفجار الضخم الذي هز بيروت، وخضعت لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات.
وعلقت على الفيديو بالقول: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التليفون وصرخت هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة أنني ما زلت عايشة".
يذكر أن نجيم تعرضت للاصابة بسبب الانفجار الضخم الذي هز بيروت، وخضعت لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات.
وطمأنت جمهورها في ما بعد أنها وأطفالها بخير، لأن الطفلان لم يكونا في المنزل في "اللحظة المشؤومة".
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