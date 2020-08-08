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تطورات جديدة في قضية السعودي خالد الدوسري المسجون في أمريكا

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حصل محامي الشاب السعودي خالد الدوسري، المسجون في أمريكا منذ نحو 10 سنوات، على أدلة جديدة يعول عليها في إعادة محاكمة موكله في قضية السعي لحيازة أسلحة دمار شامل.

وقال القائمون على حساب "المعتقل خالد الدوسري" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الجمعة، إن "‏فريق الدفاع عن ابننا خالد يحصل على أدلة مفصلية ترفع سقف التفاؤل وتضاف لملف القضية وتزيد من فرصة إعادة محاكمة ابننا، ولله الحمد والفضل".

 

والدوسري هو طالب جامعي من المملكة العربية ، ابتُعث عام 2008 للدراسة في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

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اعتُقل في الثامن والعشرين من فبراير عام 2011، ووجهت له عدة تهم من بينها "صناعة مواد كيميائية متفجرة"، ثم قلصت التهم إلى تهمة واحدة وهي "حيازة أسلحة دمار شامل"، وحوكم وصدر بحقه سجن مُؤبد.

 

ورجحت السلطات الأمريكية أنه كان يسعى لاستهداف منزل الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، في دالاس، ومحطات للطاقة النووية وجسور ضخمة.

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