أبو الغيط من بيروت: الجامعة العربية بإمرة لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لدى وصوله بيروت السبت، إن الجامعة "بإمرة لبنان" وكل ما يطلبه من احتياجات.



ووصل أبوالغيط، السبت، إلى العاصمة اللبنانية في زيارة تضامنية لبيروت بعد كارثة المرفأ؛ حيث التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في قصر بعبدا.

وفي مؤتمر صحفي له عقب لقائه عون، أكد أبو الغيط استعدادت الجامعة العربية لمساعد لبنان خلال أزمته الحالية.

وأضاف: "نعتزم أن نطرح على جامعة الدول العربية مقترحا لدعم لبنان، وسأشارك في الاجتماع الذي دعت له فرنسا غدًا للتحدث فيه والتعبير عن الدعم للبنان".

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وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى استعداداهم لتقديم الدعم في التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت.

وشهد لبنان يوم الثلاثاء انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن 154 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف جريح وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.

ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.