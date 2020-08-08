صحيفة: تبنت الإمارات بقوة موقفاً مسانداً للاتفاق بين مصر الشقيقة واليونان الصديقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن المغامرات السياسية البهلوانية دائماً ما تخيب آمال أصحابها مهما بدا لهم الأمر عكس ذلك.. وفي العادة لا يبقى سوى ما يتفق مع القانون الدولي.. والاتفاق المصري اليوناني على ترسيم الحدود البحرية المشتركة، نموذج ناصع يعكس كيف يمكن للأمم المتحضرة إدارة علاقاتها بما يضمن مصالح شعوبها، ويحفظ في الوقت نفسه الأمن والسلام الإقليميين، لأنه يتوافق بالأساس مع الأعراف الدولية .. وغير ذلك قبض ريح، واستعراض خائب للقوة، وتزييف للجغرافيا والتاريخ.

Advertisements

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365"، لذلك تبنت الإمارات بقوة موقفاً مسانداً للاتفاق بين مصر الشقيقة واليونان الصديقة، لأن من شأنه فرض قواعد الاستقرار في منطقة شرق المتوسط التي تحاول بعض الأطراف تحويلها إلى بؤرة للتوتر والقلاقل بحيل يرفضها المجتمع الدولي، فضلاً عن الدول المعنية، مشيرة إلى أن الإمارات تدعم الاتفاق أيضاً لأنه يفتح الباب أمام مشروعات تنموية واعدة، تمنح الشعوب المزيد من الرخاء والرفاهية، ولأنه أيضاً يسهم في مواجهة الإرهاب والتطرف عبر تكثيف التعاون بين دول الاعتدال في الشرق الأوسط وعبر المتوسط.

واختتمت "الإتحاد" افتتاحيتها بالقول : يتعين أن يعي الآخرون الدرس جيداً.. فلا يمكن لهم أن يواصلوا العبث السياسي والتدخلات العشوائية في شؤون العالم العربي دون رد .. فدول المنطقة حريصة على سيادتها ومصالحها، وستدافع عنها بكل ما أوتيت من قوة، بما يتفق مع قواعد القانون الدولي