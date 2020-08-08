مصاب في جريمة إطلاق نار بسخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح متوسّطة، اليوم، السبت، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في سخنين.
والشاب من دير حنّا، ويبلغ من العمر 48 عامًا.
ونقلت الطواقم الطبية الشاب إلى المشفى لاستمرار تلقّي العلاج.
وأعلنت الشرطة أنّها "باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة" ونصب حواجز في المكان.
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