شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تجرف مخيمات الحيمة للنازحين في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 جرفت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الحديدة، مخيمات الحيمة للنازحين في مديرية التحيتا وهدمت منازل المواطنين في حيس.

Advertisements وتسببت السيول بتهدم منازل المواطنين في قرية العكش وبيت مغاري والسبعة واماكن متفرقة في مركز مديرية حيس ، كما جرفت السيول مخيم النازحين في الحيمة والذي تسكنه مئات الأسر مما أدى إلى إتلاف المواد الغذائية والاثاث والمنازل ، وجعل حياة المئات من الأسر والنازحين في العراء. ووجه المتضررين والنازحين نداء استغاثة عاجلة للجهات المختصة والمعنية ومنظمات الشؤون الإنسانية لسرعة التحرك وإغاثتهم ومد يد العون وتقديم المساعدة لهم، جراء تدفق السيول والأمطار الغزيرة التي ألحقت أضراراً كبيرة بمنازلهم ومخيماتهم. يذكر أن مديريات محافظة الحديدة شهدت خلال الأيام الماضية أمطار غزيرة تسببت بتهدم منازل المواطنين وجرف مخيمات النازحين لتزيد من معاناة النازحين والمواطنين.

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