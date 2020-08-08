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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي شرق الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 8 أغسطس 2020
خاضت القوات المشتركة، معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية شرق مدينة الحديدة وأوقعت في صفوف المتسللين الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن معارك عنيفة اندلعت بيت القوات المشتركة وعناصر متسللة من مليشيات الحوثي في شارع الخمسين وحي 7يوليو وسيتي ماكس شرق المدينة.
وأضاف المصدر أن القوات المشتركة أجبرت المليشيات على التراجع والفرار بعد أن أوقعت في صفوف المتسللين خسائر فادحة تمثلت بمصرع وجرح عدد من عناصر الحوثيين.
هذا وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة اثر محاولاتها احتراق الخطوط الأمامية.
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