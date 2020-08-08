شكرا لقرائتكم خبر عن تورط سفير قطر ببلجيكا في تسهيل صفقات سلاح لحزب الله والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 أفادت فضائية "العربية"، في خبر لها، نقلا عن فضائية" فوكس نيوز" الأمريكية، أن سفير قطر لدى بلجيكا والناتو متورط بتسهيل صفقات سلاح لحزب الله ‎.

وأوضحت القناة الامريكية، أن مؤسسات قطرية مولت تسليح حزب الله تحت غطاء برامج غذاء ودواء، ومؤسستان قطريتان لـ "الأعمال الخيرية" مولتا صفقات سلاح لحزب الله .

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