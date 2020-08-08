الإمارات.. فحص 9 آلاف من كبار المواطنين وأصحاب الهمم في الشارقة

السبت 8 أغسطس 2020

أكد أحمد الميل مدير دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أن الدائرة تقدم خدمات لكبار المواطنين، وأطلقت مبادرات عديدة، منها تقديم المواعيد المرئية للحالات المقيمة بالمنازل وتأمين الأدوية مدة 3 أشهر متتالية لكافة كبار المواطنين في الشارقة والمدن التابعة لها، ثم مبادرة كوفيد 19 لكبار المواطنين وأصحاب الهمم المقيمين في المنازل من خلال الوحدات المتنقلة التي كانت بدايتها مع كبار المواطنين المقيمين وحدهم، ثم كبار السن والمقيمين معهم في المنزل من عمالة مساعدة من أبناء وأفراد الأسرة المقيمين في نفس المنزل، وفقا للبيان.



لافتاً إلى أنه تم تسيير 28 وحدة متنقلة لإجراء الفحوص وتم فحص 2500 أسرة أي ما يقارب 9 آلاف فرد بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية، كما استفاد 1000 شخص من مبادرة توصيل الأدوية. وأضاف إن الدائرة عملت، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تقديم الخدمات لكبار المواطنين من طريحي الفراش، إضافة إلى تقديم خدمة (رحمة).

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مبيناً أنه تم توفير 35 وحدة متنقلة تنفذ زيارات للأشخاص الذين هم بحاجة إلى الزيارة، إضافة إلى توصيل الأدوية إلى الأشخاص الذين وضعهم أفضل من طريحي الفراش بتنفيذ المواعيد المرئية من خلال مركز الاتصال، وبعد الفحص ومن خلال البرامج المستخدمة في التواصل المرئي يتم وصف الأدوية.

ومن ثم إيصالها إلى المريض في منزله، إضافة إلى التعاون مع وزارة الصحة من خلال مبادرة إيصال الأدوية للأشخاص الذين من المفترض أن يراجعوا المستشفيات ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، فوصل عدد الذين استفادوا من مبادرة توصيل الأدوية 1000 شخص بالتنسيق مع مختلف المراكز الصحية بالإمارة.

وقال أحمد الميل: إن المبادرة المجتمعية تهدف إلى الوصول إلى منازل هذه الفئة وحمايتهم، وتجنيبهم عناء التوجه إلى المسـتشفى أو المراكز لإجراء الفحص؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها دائرة الخدمات الاجتماعية لحماية صحة وحماية منتسبيها من كبار المواطنين في الشارقة، تعزيزاً لخطط الدائرة وأهدافها الرامية إلى تحقيق رفاهية المجتمع وسعادته، مبيناً أن عمليات الفحص تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد من الأفراد .