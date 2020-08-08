دولة الإمارات تتفوق عالمياً بكفاءة مواجهة فيروس كورونا

السبت 8 أغسطس 2020

تفوقت الإمارات على أغلبية الدول الرئيسية في العالم، من حيث كفاءة التعامل مع وباء «كورونا»، وذلك طبقاً لمؤشرات نسبة الإصابات والوفيات، وعدد الفحوصات بالمقارنة مع عدد السكان، ومعدل حالات الشفاء، الأمر الذي يؤكد فاعلية استراتيجية مكافحة الفيروس بالدولة والإجراءات الصحية والاحترازية التي اتخذت في هذا المجال.



وتظهر الأرقام أن نسبة الوفيات بين المصابين في الإمارات مازالت تراوح عند نصف نقطة مئوية تقريباً، بينما بلغ المتوسط العالمي للوفيات حتى يوم أمس نحو 3.7%. وبلغ في اليابان 2.2% وكوريا 2% والسويد 7% وفي روسيا 1.6% وبلغ في بريطانيا وفرنسا نحو 15%.

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وتجاوز معدل حالات الشفاء في الإمارات 90%، وهي نفس النسبة المسجلة في ألمانيا، بينما بلغ المعدل العالمي 60%، ووصل في روسيا إلى 78%، وفي اليابان 65% وفي فرنسا 42% وفي كوريا 93%. وتصدرت الإمارات عالمياً في إجمالي عدد الفحوصات، بالمقارنة مع عدد السكان، حيث بلغ إجمالي الفحوصات 5.2 ملايين فحص وهو ما يزيد على 50% من سكان الدولة.

من ناحية أخرى تخطت حالات الشفاء من «كورونا» بالدولة أمس حاجز 56 ألفاً من إجمالي الإصابات البالغ ٦٢٠٦١.