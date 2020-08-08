حقوق الانسان: لاتوجد لغاية الان اتفاقية دولية لحماية النازحين قصرا

اكدت مفوضية حقوق الانسان، السبت، انه لاتوجد لغاية الان اتفاقية دولية لحماية النازحين قصرا، مطالبة الحكومة بتقديم مقترحا لابرام اتفاقية بشأن ذلك.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاوضاع الانسانية للنازحين وتعرضهم لالاف الانتهاكات يدعو الحاجة الماسة الى ابرام اتفاقية لتعزيز حقوقهم وحمايتهم".

واضاف الغراوي انه "لاتوجد للان اتفاقية دولية لحماية النازحين وهنالك مبادئ توجيهية لحماية النازحين وهي غير ملزمة للدول"، مشيرا الى انه " بسبب ملايين النازحين في العراق والذين تهجروا قسرا ومازالت معاناتهم مستمرة وبدون حلول واقعية تساعد على عودتهم طوعا، فاننا نطالب الحكومة بتقديم مقترح لجامعة الدول العربية لابرام اتفاقية عربية لحماية النازحين قسرا ووضع كافة اطر الحماية للمحافظة على حقوقهم".