أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيستقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في البيت الأبيض، في 20 آب. وقال البيت الابيض في بيان إن "المحادثات بين الطرفين ستتضمن مواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى قضايا تخص الأمن والطاقة والمستجدات الاقتصادية".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الابيض: الكاظمي سيزور واشنطن في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.