التربية النيابية تستبعد تأجيل العام الدراسي الى تواريخ بعيدة أو انتظار زوال كورونا

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن "الدراسة التي ستعد بالتعاون مع وزارة التربية، ستتضمن تأخر العراق في إنهاء العام الدراسي الحالي، بعد أن فضلت الكثير من الدول إنهاءه والبدء بخطة جديدة لانطلاق العام الدراسي المقبل".

وأضاف ان "اللجنة والوزارة ستطرحان مقترحات للتعامل مع الواقع الصحي والاقتصادي كما هو موجود في الوقت الحالي، أو اعتماد التعليم الالكتروني للتلاميذ والطلبة"، مستبعداً "تأجيل العام الدراسي الى تواريخ بعيدة أو انتظار زوال كورونا أو اكتشاف لقاح له يمكن أن يجنب الجميع الاصابة به".