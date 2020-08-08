الصحة: نتوقع زيادة الاصابات بفايروس كورونا

رجح وكيل وزارة الصحة حازم َالجميلي،السبت، استمرار صيغة الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بعد رفع حظر التجوال الشامل يوم غد الأحد بنسبة 25 بالمئة.

وقال في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "ذلك القرار يعود الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وتوقع عضو خلية الأزمة في دائرة صحة الرصافة عباس عويد الحسيني، "زيادة عدد الاصابات بفايروس كورونا خلال الاسابيع المقبلة نتيجة عمليات المسح الميداني التي تجاوزت ال 18 الف مسحة يوميا".

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وتأتي تحذيرات الصحة عقب الزيادة الكبيرة التي سجلتها أمس في عدد الاصابات بفايروس كورونا، والتي بلغت 3461.

واضاف الحسيني "نأمل ان تصل عدد المسحات في اليوم بين 25- 50 الف مسحة باليوم الواحد"، لافتا الى انه "كلما ارتفعت قدرات الفحوصات التشخيصي كلما زادت نسبة الكشف عن الاصابات".