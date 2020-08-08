شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحركات أوروبية لتجميد جميع حسابات قطر البنكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت فضائية "العربية"، في خبر لهاعن مسئولين أوروبيون في تصريحاتهم لقناة فوكس نيوز الأمريكية، مطالبتهم بتجميد جميع حسابات قطر البنكية بسبب نشاطاتها الداعمة لحزب الله اللبناني.



يذكر ان فضائية فوكس نيوز الأمريكية، كشفت عن تورط سفير قطر ببلجيكا ومؤسسات قطرية خيرية في تمويل حزب الله اللبناني بالسلاح والغذاء والدواء.

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