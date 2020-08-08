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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 16 طناً مساعدات إماراتية إلى لبنان نقلتها الاتحاد للطيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
نقلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، 16 طناً من المساعدات الإنسانية من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية لبنان الشقيقة.
وتم نقل المساعدات على متن طائرة الاتحاد للطيران من نوع بوينج دريملاينر787 في 6 أغسطس وذلك في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في لبنان بداية هذا الأسبوع.
وعلى مدار الأشهر الماضية، دعمت الاتحاد للطيران برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليون من العاملين في القطاع الطبي حول العالم وذلك بنقل معدات الحماية الشخصية(PPE) والمساعدات الطبية والغذائية لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا.
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