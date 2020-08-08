- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تتفوق عالمياً بكفاءة مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تفوقت الإمارات على أغلبية الدول الرئيسية في العالم، من حيث كفاءة التعامل مع وباء «كورونا»، وذلك طبقاً لمؤشرات نسبة الإصابات والوفيات، وعدد الفحوصات بالمقارنة مع عدد السكان، ومعدل حالات الشفاء، الأمر الذي يؤكد فاعلية استراتيجية مكافحة الفيروس بالدولة والإجراءات الصحية والاحترازية التي اتخذت في هذا المجال.
وتظهر الأرقام أن نسبة الوفيات بين المصابين في الإمارات مازالت تراوح عند نصف نقطة مئوية تقريباً، بينما بلغ المتوسط العالمي للوفيات حتى يوم أمس نحو 3.7%. وبلغ في اليابان 2.2% وكوريا 2% والسويد 7% وفي روسيا 1.6% وبلغ في بريطانيا وفرنسا نحو 15%.
وتجاوز معدل حالات الشفاء في الإمارات 90%، وهي نفس النسبة المسجلة في ألمانيا، بينما بلغ المعدل العالمي 60%، ووصل في روسيا إلى 78%، وفي اليابان 65% وفي فرنسا 42% وفي كوريا 93%. وتصدرت الإمارات عالمياً في إجمالي عدد الفحوصات، بالمقارنة مع عدد السكان، حيث بلغ إجمالي الفحوصات 5.2 ملايين فحص وهو ما يزيد على 50% من سكان الدولة.
من ناحية أخرى تخطت حالات الشفاء من «كورونا» بالدولة أمس حاجز 56 ألفاً من إجمالي الإصابات البالغ ٦٢٠٦١.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة الإمارات تتفوق عالمياً بكفاءة مواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.