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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعدات دولة الإمارات تصل إلى 92 دولة حول العالم في ظل أزمة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قدمت دولة الإمارات مساعدات طبية لمكافحة وباء " كورونا " لـ 92 دولة عبر تقديم قرابة 1250 طنا والتي مكنت أكثر من 1.2 مليون من الفرق الطبية والخطوط الأمامية للقيام بمهامهم اليومية.
وكان اخر المساعدات حيث مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، لدعم جهود مكافحة جائحة " كوفيد 19 " .
واشتملت المساعدات على 12 طنا من أجهزة الفحص والمستلزمات الطبية لدعم الأطقم الطبية والعاملين في مجال الخدمات الطبية، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية، وأجهزة تشخيص "كوفيد 19"، وكذلك دعم الإجراءات الاحترازية الوقائية، حيث ستمكن هذه المساعدات أكثر من 10 الآف من الفرق الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية في القطاعات الصحية للقيام بمهامهم وتعزز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وتأتي المساعدات المتعلقة بمكافحة " كورونا " في إطار التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق والتخفيف من حدة الأوضاع الصحية، كما تأتي ضمن سلسلة عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لدعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة "كوفيد 19".
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