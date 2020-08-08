اليوم.. حظر الدعاية لمرشحي مجلس الشيوخ.. وبدء فترة الصمت الانتخابي

تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض.

ومع دقات الساعة الـ 12 ظهراً، تنتهي فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث يحظر خلالها ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات للمرشحين مدة 15 يوماً حتى يمارسوا الدعاية والتي بدأت من 26 يوليو وتنتهى اليوم 8 أغسطس.

وخلال تلك الفترة، كثف المرشحون على القوائم والفردي حملاتهم الدعائية لإقناع الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات الغرفة الثانمة للبرلمان، بالإضافة إلى إقناعهم ببرامجهم الانتخابية، وذلك باستخدام مختلف وسائل الدعاية.

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وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الاستعدادات اللوجستية والفنية لانتخابات مجلس الشيوخ بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، لإتاحة الوقت أمام المواطنين للمشاركة فى التصويت، على أن تجرى الانتخابات بالخارج يوميّ الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس.

وستتم الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً بالتوقيت المحلى، يومى الثلاثاء، والأربعاء 11 و12 أغسطس، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفى حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومى الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ 9 مساءً، بالتوقيت المحلى يومى الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر فى الجريدة الرسمية، فى موعد أقصاه 16سبتمبر.