شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": 3 آليات لترشيد استهلاك المياه.. أبرزها نشر ثقافة الترشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف ترشيد استهلاك المياه من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وهناك العديد من الأدوات التي يمكن من خلالها الوصول للهدف المنشود، بداية من الوعى وتغيير ثقافة المواطن بشأن استغلال مياه الشرب، ورفع كفاءة خطوط المياه، وإجراء الصيانة الدورية للمحطات والشبكات على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محدودية الموارد تتطلب ترشيد وزيادة والوعى، حيث شهدنا مؤخرا أن الترشيد اتجاه عام للعديد من الدول، وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، لتعظيم الإنتاج وفى نفس الوقت للاستفادة من الموارد فى الخطط الاستثمارية الجديدة للدولة.

ولفت رئيس اللجنة، إلى أن الترشيد سلوك وثقافة يجب نشرها بشكل عام بين فئات المجتمع المختلفة، ولهذا يجب أن يكون هناك خططا بشكل دورى لتوعية المواطنين وفى نفس الوقت حثهم هذا الأمر، ويجب أن تكون هناك حملات توعية في مختلف وسائل الإعلام حول أهمية هذا الأمر.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، ناشدت المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب، أثناء أعمال التنظيف والاستعداد للعيد، وذلك لعدم تأثر المواطنين بنهاية الشبكات من ضعف المياه الناتج عن عدم الترشيد فى بداية الشبكات، و اشارت الشركة إلى انه ترحب بأى شكاوى أو استفسارات ترد من المواطنين على مدار الـ24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 125.