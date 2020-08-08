التصالح في مخالفات البناء يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تصدر الشأن المحلي اهتمامات الصحف الثلاث "الأخبار والأهرام والجمهورية" الصادرة صباح اليوم السبت، والذي منها تلقي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها.

وفي التفاصيل، استعرضت الصحف الثلاث تصريحات رئيس مجلس الوزراء الذي أكد خلالها إصرار الدولة على استيداء حقها وتسوية أوضاع مخالفات البناء التي تمت على مدى السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيدا بالإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقي طلبات التصالح وسداد مبلغ جدية الحجز، داعيا المواطنين إلى التعاون وعدم التردد في السعي نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذي لم تتهاون فيه.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء تقريرا من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو الماضى وحتى 5 أغسطس الحالي.

وأوضح محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 600 ألف طلب وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه منها نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح، الذي تبلغ نسبة 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

وعرض الوزير، في تقريره، رسما بيانيا يوضح أعلى وأقل المحافظات فيما يخص عدد الطلبات وتحصيل جدية التصالح، كما عرض وزير التنمية المحلية تقريرا حول الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس الماضى حتى 4 أغسطس الحالي. وأوضح أنه تمت إزالة 9609 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20447 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، وبلغ عدد الحالات التي تمت إحالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.

وأشارت الصحف إلى بدء انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج عبر البريد غدًا (الأحد) وحتى بعد غد الإثنين، وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئه الوطنية للانتخابات انتهاء جميع الترتيبات اللازمة للاقتراع، مشيرا إلى إتاحة بطاقات إبداء الرأي وإقرار التصويت للمصريين بالخارج يوميى الاقتراع من التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة على الموقع الإلكتروني للهيئة (www.elections.eg).

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وأوضح أن تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد لمن سبق أن سجل نفسه فقط خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة من 25 إلى 31 يوليو الماضي، وغير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها، وسيكون الاقتراع بإرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية.

وفي الشأن المحلي أيضا، ركزت الصحف على استئناف مديريات التعليم بالمحافظات، اليوم، تلقي طلبات التظلم من الطلاب وأولياء الأمور المتضررين من نتائج تقدير درجاتهم فى مختلف المواد الدراسية التي أدوا بها الامتحانات، حيث يستقبل مندوبون عن لجان النظام والمراقبة الطلاب المتقدمين وأولياء أمورهم بطلبات التظلم في 31 مقرا تغطي كافة أنحاء الجمهورية من التاسعة صباح الغد تمهيدا لتحديد المواعيد المخصصة لكل طالب بتظلم؛ لكي يطلع على صورة ضوئية من كراسة إجابته ويدون ملاحظاته، وقامت الإدارة العامة للامتحانات بتدشين رابط إلكتروني لنشر نتائج التظلمات، بحيث يتمكن الطلاب من معرفة نتائج فحص كراسات إجاباتهم وملاحظاتهم، التي قاموا بكتابتها عقب إطلاعهم على إجاباتهم.

ويبدأ نشر نتائج الاطلاع قبل نهاية الأسبوع على أن يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول في حالة زيادة درجاته، وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مكتب تنسيق القبول بالجامعات بنتيجة الطالب أو الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة، بحيث تتم جميع أعمال التنسيق على هذا الأساس.

كما لفتت الصحف إلى تردد 31 ألفا و932 منتفعا على التأمين الصحي ببورسعيد، خلال يوليو الماضي، بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفى النصر التخصصى والرمد التخصصي والنساء والولادة والحياة وبورفؤاد والتضامن والزهور والسلام ببورسعيد، وبلغ عدد المرضى الذين تم علاجهم في الأقسام الداخلية بنفس المستشفيات سالفة الذكر 1718 مريضا تماثل للشفاء وخرج من المستشفيات 1045 منهم حتى الآن.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية- في بيان- أنه خلال نفس الشهر تم إجراء 1634 عملية جراحية شملت 1030 عملية بسيطة وصغيرى ومتوسطة، بالإضافة إلى 604 عمليات كبرى وذات مهارات خاصة ومتقدمة، وإجراء 28 ألفا و971 فحصا طبيا معمليا و9 آلاف و400 أشعة للمنتفعين داخل مراكز الأشعة والمعامل بمستشفيات الهيئة بورسعيد.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة "التأمين الصحي الشامل مشروع قومي يستثمر في صحة المواطن لأنه بدون مواطن ذى مستوى صحي مميز لن تستطيع بناء الوطن و صناعة مستقبله وهيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم الخدمات الصحية في ثوب جديد يعتمد على معايير الجودة، كما أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد تضم نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين والخبراء في مختلف التخصصات الطبية، ومجهزة بأحدث التجهيزات، يتم مراقبة أداء الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد لحظة بلحظة من خلال منظومة ممنهجة؛ للتأكد من حصول المنتفعين داخل الوحدة والمراكز يوم مستشفيات الإحالة على الخدمة شموليا وزيادة مدى رضائهم عن الخدمة؛ لضمان الوصول إلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية.

وعلى الصعيد الدولي، أوردت الصحف الثلاث، إعلان سفارة مصر لدى لبنان الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة "إبراهيم أبو قصبة وعلى شحاتة ورشدى الجمل" إلى أرض الوطن خلال الساعات القليلة المقبلة، والذين توفوا جراء الانفجار المدمر، الذي وقع الثلاثاء الماضي بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.