كوريا الجنوبية تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، في كوريا الجنوبية والمرتبطة بالعدوى المجتمعية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين، مع تسجيل العديد من الإصابات في سول ومقاطعة جيونج جي القريبة، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم السبت.

وأعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 43 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 30 تمت الإصابة بها على المستوى المحلي.

وهذه هي أعلى حصيلة إصابات محلية يومية خلال 16 يوما. وتم تسجيل الإصابات الـ13 المتبقية بين وافدين من الخارج.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 14562 بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 304 وفيات، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. ​