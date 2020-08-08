كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: 3 لقاحات لكورونا وصلت للمرحلة الثالثة من الاختبارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك ثلاثة لقاحات وصلت إلى المرحلة الثالثة من الاختبارات، مشيرا إلى أن الدولة وفرت المزيد من المعدات لتعزيز القدرة على مواجهة الفيروس.

وأضاف "ترامب"، في كلمة نقلتها قناة العربية، أن الكثير من الولايات الأميركية تظهر تحسنا في التعاطي مع الوباء، لافتا إلى أن أعداد المصابين بكورونا الذين تظهر عليهم الأعراض انخفضت في أميركا.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا سببه زيادة الفحوصات وسرعة النتائج ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العلاج بالبلازما يظهر نتائج مبشرة في مواجهة كورونا.

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